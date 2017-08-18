17 августа состоялось открытие первого полнофункционального дилерского центра Lexus в Омске уральской группы компаний «Автоплюс», официально представляющей в городе бренд Toyota.

Группа компаний «Автоплюс» объединяет 14 дилерских центров в 4 городах России — Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском и Омске. В Омске группа компаний официально представляет бренды Toyota и Lexus. Генеральным директором группы компаний является Павел Шестопалов.

Новый дилерский центр на бульваре Архитекторов располагается на территории площадью 1,05 га. Общая площадь салона составляет 1615 кв.м., при этом шоу-рум занимает 707 кв.м. и позволяет продемонстрировать полный модельный ряд Lexus в России. Площадь сервисной зоны составляет 723 кв.м. Новый дилерский центр имеет 6 постов для предоставления услуг по слесарному ремонту автомобилей и 2 поста мойки автомобилей. В свою очередь покрасочные камеры и посты кузовного ремонта расположены в действующем салоне «Тойота Центр Омск».

По данным «АвтоСтат-Инфо», в 1 полугодии 2017 года в Омске было зарегистрировано 93 новых автомобиля Lexus против 83 годом ранее. Для сравнения: за этот же период в городе было зарегистрировано 67 новых автомобилей BMW и 37 новых автомобилей Mercedes-Benz.

Дилерский центр построен в соответствии с новой концепцией корпоративных стандартов «Лексус 2020». Как отмечают в российском представительстве марки, в «Лексус-Омск» предусмотрена зона отдыха клиентов, которая создавалась согласно принципам традиционного японского гостеприимства омотенаши, призванного почувствовать атмосферу домашнего уюта и радость от пребывания в «доме» Lexus. В клиентской зоне размещены интерактивные экраны, которые познакомят гостей с брендом, новыми автомобилями в модельном ряду, информацией о ближайших мероприятиях и действующих в дилерском центре специальных предложениях, а также позволят наблюдать за ремонтом своего автомобиля в режиме онлайн.

В дилерском центре представлена также линейка аксессуаров и одежды. Посетители центра могут воспользоваться интерактивными сенсорными панелями, на которых представлен полный каталог коллекции одежды и аксессуаров Lexus Boutique.

Напомним, что в июле текущего года полнофункциональный дилерский центр Lexus был торжественно запущен в Томске. Площадь салона, построенного в соответствии с новыми корпоративными стандартами Lexus 2020, составила 1 610 кв.м., из которых шоу-рум занял 866 кв.м. В настоящее время марка также проводит сбор заявок от соискателей на право быть ее официальным дилером в Новосибирске и Барнауле, где интересы марки ранее представляла ГК «СЛК-Моторс».

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