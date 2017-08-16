Валерий Жарков, до 2015 года возглавлявший департамент транспорта мэрии Новосибирска, получил должность начальника ГКУ «Мост» и теперь будет готовить площадку под строительство четвертого моста.

Недавно созданное госучреждение «Мост», которое должно обеспечить подготовку территории для строительства мостового перехода через Обь в Новосибирске, возглавил уволенный в 2015 году мэром Анатолием Локтем Валерий Жарков. В мэрии Жарков, напомним, руководил департаментом транспорта с 2012 года.

О том, что именно Валерий Жарков возглавил ГКУ «Мост» и будет руководить подготовкой площадки, которая включает расселение жителей и снос домов, стало известно из сообщения пресс-службы областного правительства. Это подтверждает и выписка ЕГРЮЛ, где он значится начальником учреждения.

К слову, Жарков уже имеет опыт подготовки территории под строительство моста. Именно он занимался расселением новосибирцев, чьи дома попали под зону строительства Бугринского моста. Иск «Сибмоста» к мэрии на 2,5 млрд рублей был связан как раз с тем, что в зоне строительства вовремя не были расселены дома. Тем не менее «Сибмост» так и не выиграл это дело спустя три года.

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