По мнению губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, с точки зрения благоустройства Новосибирска было бы правильнее, если пешеходная зона на улице Ленина всегда оставалась бы открытой. В этом случае, конечно, встанет проблема координации движения с советской транспортной магистралью, однако, по мнению главы региона, со временем и можно будет найти решение и этого вопроса. Об этом Владимир Городецкий заявил на встрече с журналистами 15 августа.

«Думаю, что начало этому процессу должно было быть положено, ─ сказал Владимир Городецкий о новой пешеходной зоне на улице Ленина.

По мнению губернатора Новосибирской области, главная задача в этом вопросе ─ правильно оборудовать пешеходную зону, убрать с улицы ненужные объекты: «Зачем там торговать, к примеру, одеждой? Другого места у нас нет?»

Как пояснил Владимир Городецкий, улицу Ленина планируется включить в программу благоустройства городской среды. Более тщательно проектом следует заняться после реставрации набережной Оби, которую планируется завершить за два года.

Также глава региона отметил, что в дальнейшем необходимо найти другие технологии создания пешеходных зон, поскольку перегораживать улицу Ленина и улицу Советскую блоками ─ «не очень приятно».

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