На сайте правительства Новосибирской области опубликован документ о создании в регионе центра патриотического воспитания. Распоряжение подписано губернатором Владимиром Городецким.

Распоряжением губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого в регионе создано ГКУ «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов». В документе говорится, что «целью деятельности казенного учреждения является проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания, развития институтов гражданского общества, местного самоуправления».

Финансировать деятельность центра со штатной численностью в 32 человека будет министерство региональной политики. Городецкий поручил министру региональной политик Игорю Яковлеву в течение месяца подготовить устав созданного учреждения, а первому вице-губернатору Юрию Петухову – контролировать исполнение всех мероприятий по организации работы центра.

Игорь Яковлев объяснил создание центра тем, что того требует государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы». Вопрос о направлениях деятельности казенного учреждения обсуждался и на заседании областного правительства.

«Озвучено 12 новых направлений деятельности центра. В их числе реализация в регионе федеральных проектов и программ патриотической направленности; организация взаимодействия с ветеранскими организациями; содействие в создании военно-патриотических, поисковых, оборонных и спортивно-технических клубов и объединений, организация массовых мероприятий с целью повышения интереса жителей области к истории Отечества и памятным датам и другие», — рассказали в пресс-службе губернатора.

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