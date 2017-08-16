Директор аэропорта Толмачево рассказал о планах до 2030 года

Генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич поделился планами работы новосибирского аэропорта с участниками Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме».

За 13 лет аэропорт Толмачево станет крупнейшим логистическим центром между Азией, Европой и Америкой. Такие планы озвучил гендиректор новосибирского аэропорта Евгений Янкилевич, обращая внимание на то, что за последние 15 лет аэропорт существенно увеличил пассажиропоток.

«К 2030 году аэропорт Толмачёво должен превратиться в крупнейший логистический центр на «Воздушном шёлковом пути» между Азией, Европой и Америкой. Кому-то наши планы могут показаться амбициозными, но путь, который мы прошли за последние 15 лет, увеличив пассажиропоток аэропорта Толмачёво в три раза, а долю трансферных пассажиров — в 8 раз, показывает, что мы можем рассчитывать на их воплощение», — заявил Евгений Янкилевич, выступая на панельной дискуссии «Транспорт будущего» форума «Территория смыслов на Клязьме».

Как прозвучало в докладе Янкилевича, уже сейчас аэропорт Новосибирска становится крупнейшим хабом по распределению грузов, почты и экспресс-корреспонденции.

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