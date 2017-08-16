Владимир Городецкий: «Я буду рад, если мэрия найдет решение построить метродепо на Гусинке»

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий 15 августа на встрече со СМИ прокомментировал ситуацию со строительством метродепо на месте, где ранее располагалась Гусинобродская барахолка.

«Буду рад, если мэрия найдет решение построить метро на Гусинобродском шоссе», ─ отметил губернатор Новосибирской области на встрече с журналистами 15 августа. Однако добавил, что проект отличается сложностью и большими финансовыми вложениями, поэтому если мэрия Новосибирска найдет «финансово-экономическое решение», то правительство будет всячески поддерживать реализацию проекта.

Основная сложность заключается в том, что для того чтобы добраться до метродепо, необходимо также строительство трех станций. Будучи еще мэром города, Владимир Городецкий рассматривал возможность реализации проекта метродепо, однако на тот момент такой путь являлся затратным. В проекте значились три станции метро, две из которых предполагалось вынести наружу, что, по словам губернатора, было бы гораздо дешевле. Одна из китайских компаний, по словам Владимира Городецкого, выразила тогда свою заинтересованность в строительстве объектов, однако не было долгосрочных бюджетных гарантий того, что через семь лет будет возможность возврата платежа со стоимостью заемных денег.

В заключение глава города подчеркнул, что метро нужно развивать особенно по Дзержинской линии ─ как раз «в сторону Гусинки».

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