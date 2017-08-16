Число мест для рожениц в проекте новосибирского перинатального центра будет сокращено, передает ТАСС заявление министра здравоохранения Новосибирской области.

Когда в Новосибирске будет построен перинатальный центр, мест для рожениц там будет меньше, чем изначально планировалось. В областном минздраве решили скорректировать проект, сократив почти сотню мест – с 305 коек на 213 коек. Объясняют в ведомстве это оптимизацией расходов, так как это значительно сократит стоимость завершения строительства при выполнении плановых показателей работы акушерско-гинекологической службы.

Скорректированный проект сейчас направлен в министерство строительства Новосибирской области. После того, как там внесут изменения, станут известны новые финансовые параметры перинатального центра.

Сокращение мест связано с рекомендацией федерального минздрава, которому новосибирский проект «показался большим». В ведомстве властям региона посоветовали оптимизировать проект для включения в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Напомним, возведение медицинского учреждения в Новосибирске начато в 2013 году, но было заморожено из-за нехватки денежных средств. Власти ожидали получить из федерального бюджета порядка 3 млрд рублей, но не попали в целевую программу.

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