На заседании совета по инвестициям Новосибирской области 15 августа застройщик «Пригородного простора» попросил правительство о реконструкции дороги и пообещал увеличение налоговых поступлений в бюджет области.

В рамках заседания совета по инвестициям Новосибирской области, состоявшегося 15 августа, гендиректор ООО «ПромГражданСтрой» Алексей Кузнецов представил проект второй очереди строительства микрорайона «Пригородный простор» в селе Толмачевском. В качестве главной проблемы реализации инвестиционного проекта бизнесмен назвал обеспечение транспортной доступности микрорайона.

«Выезд на Толмачевское шоссе перегружен: за сутки на этом участке проезжает примерно семнадцать тысяч машин. С открытием «Пригородного простора 2.0» трафик, естественно, увеличится». Алексей Кузнецов предложил реконструировать участок дороги на Толмачевском шоссе до четырехполосной и попросил включить проект в программу развития транспортной сети на 2018 год. Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский не поддержал идею инвестора, сказав о том, что достаточно обойтись ремонтом покрытия, а расширение полосы приведет только к увеличению транспортного потока.

Вопросы к инвестиционному проекту возникли и со стороны налоговой службы. В своем докладе руководитель строительной компании сказал о том, что налоговые поступления в ходе реализации проекта составят полмиллиарда рублей. Заместитель руководителя УФНС по Новосибирской области Татьяна Щербань заявила, что ей не ясно, какие доходы принесет этот проект в государственный бюджет, так как «ПромГражданСтрой» действует по УСНО, а налоги будут платить сами жители в виде тарифов. В ответ Алексей Кузнецов попросил учесть, что он представляет группу компаний, участвующих в строительстве, и все они в настоящий момент платят порядка 30 миллионов рублей налогов в год.

Свою поддержку проекту «Пригородного простора 2.0» выразили губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, глава Новосибирского района Василий Борматов. Последний отметил: «Реализация первой очереди «Пригородного простора» показала, что это состоявшийся, актуальный проект. Инфраструктурные вещи, созданные на сегодня, просто потрясают. Конечно, мы поднимаем обе руки за то, чтобы он был реализован на нашей территории».

Владимир Городецкий, в свою очередь, пообещал финансирование строительства в поселке объектов социальной инфраструктуры и поручил Минтрансу решить вопрос транспортной развязки.

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