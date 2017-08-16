304 новых инвестиционных объекта будут созданы в Новосибирской области по итогам 2017 года

 
 
Ольга Молчанова представила программу улучшения инвестиционного климата региона

15 августа на заседании совета по инвестициям при правительстве региона министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова сообщила о количестве инвестиционных объектов, запущенных в 2017 году на территории области, а также представила программу улучшения инвестиционного климата.

На заседании совета по инвестициям Ольга Молчанова представила план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Новосибирской области. По ее словам, в 2017 году инициировано создание 304 объектов стоимостью 168,2 миллиарда рублей. Из них 40 объектов – в Новосибирске, 13 – в Искитиме, 11 – в Кольцово, по 6 – в Бердске и Оби, в остальных районах, соответственно, 228 объектов.

Как отмечается в докладе министра, на сегодня в области реализуется 271 инвестиционный объект, 592 находятся на стадии планирования. Общая стоимость инвестиций на реализуемые и планируемые объекты составляет 341 миллиард рублей, из них 215,2 миллиардов – частные вложения. Наибольшее количество инвестиционных инициатив прослеживается в сферах ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи; по объему инвестиций лидируют промышленное производство и ЖКХ.

Оценивая работу по улучшению инвестиционного климата в НСО, министр отметила, что в этом направлении необходимо больше инициатив со стороны бизнес-сообщества, а не государственных структур. Она предложила ввести в совет по инвестициям 22 представителя бизнеса против 19 человек из органов власти.

Напомним, что в этом году Новосибирская область заняла 27 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поднявшись с 57 пункта, а губернатор Владимир Городецкий поставил цель войти в двадцатку лучших регионов страны.

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