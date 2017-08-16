15 августа на заседании совета по инвестициям при правительстве региона министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова сообщила о количестве инвестиционных объектов, запущенных в 2017 году на территории области, а также представила программу улучшения инвестиционного климата.

На заседании совета по инвестициям Ольга Молчанова представила план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Новосибирской области. По ее словам, в 2017 году инициировано создание 304 объектов стоимостью 168,2 миллиарда рублей. Из них 40 объектов – в Новосибирске, 13 – в Искитиме, 11 – в Кольцово, по 6 – в Бердске и Оби, в остальных районах, соответственно, 228 объектов.

Как отмечается в докладе министра, на сегодня в области реализуется 271 инвестиционный объект, 592 находятся на стадии планирования. Общая стоимость инвестиций на реализуемые и планируемые объекты составляет 341 миллиард рублей, из них 215,2 миллиардов – частные вложения. Наибольшее количество инвестиционных инициатив прослеживается в сферах ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи; по объему инвестиций лидируют промышленное производство и ЖКХ.

Оценивая работу по улучшению инвестиционного климата в НСО, министр отметила, что в этом направлении необходимо больше инициатив со стороны бизнес-сообщества, а не государственных структур. Она предложила ввести в совет по инвестициям 22 представителя бизнеса против 19 человек из органов власти.

Напомним, что в этом году Новосибирская область заняла 27 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поднявшись с 57 пункта, а губернатор Владимир Городецкий поставил цель войти в двадцатку лучших регионов страны.

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