Представитель РПЦ обвинил мэра Новосибирска в оскорблении чувств верующих

В Новосибирске скандал вокруг памятника Николаю II получил свое продолжение уже в заявлении настоятеля собора Александра Невского о том, что провокация исходит от новосибирского мэра-коммуниста.

На сайте собора Александра Невского в Новосибирске появилась публикация под заголовком «Кто и как раскачивает наше общество (к 100-летию Октябрьской революции)», написанная протоиереем Александром Новопашиным. По сути – это гневное письмо, в котором настоятель собора обвиняет мэра Новосибирска Александра Локтя и представителей городской администрации в провокациях. По мнению Александра Новопашина, нападение на памятник было совершено из-за заявлений мэра по поводу скульптурной группы.

«Могу предположить, что он (вандал – прим. «КС») мог бы и дальше ненавидеть, ненавидеть «про себя», не беря в руки топор, если бы в городе не усилилось давление «красных» на православную инициативу по установлению памятника святому Государю Императору, если бы не прозвучало по-настоящему провокационное заявление мэра о том, что, по его мнению, «Николай II – не та политическая фигура, которой нужно ставить памятники», — пишет протоиерей.

С актом вандализма Новопашин связывает и предложение начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анны Терешковой о премьере фильма Алексея Учителя в Новосибирске. Напомнил священник и о проведении Монстрации, и о визите в Новосибирск «сатанинской рок-группы и ленинградского матерщинника», и о скандальной постановке «Тангейзер».

«В Новосибирске давно уже сложилась крайне нездоровая атмосфера. На мой взгляд, в нашем городе, как ни в каком другом, дискредитируется Русская Православная Церковь, ее служители, попираются духовность и нравственность», — считает представитель церкви и требует от мэра извинений.

В мэрии Новосибирска публикацию Александра Новопашина пока не комментируют. К слову, Анатолий Локоть, ранее заявивший, что он не одобряет установку памятника Николаю II в Новосибирске, тем не менее выступил против применения радикальных мер к подобным вопросам.

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