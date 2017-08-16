Вчера многие федеральные СМИ писали о передаче Казахстану озера Сладкое в Купинском районе Новосибирской области, ссылаясь на районную администрацию, однако позже эти сообщения были опровергнуты в заксобрании региона и других ведомствах.

Сообщения о передаче российской части озера Сладкое, находящегося в Купинском районе Новосибирской области, Казахстану оказались не соответствующими действительности. Ранее в администрации района заявляли, что озеро в районе села Покровка полностью переходит во владение соседней страны, так как России никакой экономической выгоды от водоема нет. Однако несколько позднее эти заявления были названы «не более чем досужими разговорами», передает «РИА Новости». В частности, опровержение сделали в заксобрании Новосибирской области. С опровержением выступил заместитель председателя законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов.

На сайте посольства Казахстана в РФ говорится, что демаркационная комиссия начала работу по установке пограничных знаков на участке между Павлодарской и Новосибирской областями 8 июня 2017 года, а по поводу границы, проходящей по озеру, дается пояснение, что граница разделяет водоем в соотношении 70:30 в пользу Казахстана.

«В настоящее время на данном участке границы никаких регулировок и разменов не производилось», — рассказали в пресс-службе посольства.

Подобное заявление сделано и в МИДе Казахстана, где, обращая внимание на заголовки СМИ, подчеркнули, что передачу озера нельзя назвать «подарком» со стороны РФ, так как изначально большая часть озера принадлежит именно Казахстану.

«Говорить о том, что Россия «подарила» озеро Казахстану, некорректно, поскольку часть озера изначально находится на территории Республики Казахстан», — передает издание Tengrinews слова главы пресс-службы МИД республики Ануара Жайнакова.

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