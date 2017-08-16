Новосибирских бизнесменов пригласили в деловую поездку в Казахстан

В мэрии Новосибирска объявили, что предприниматели могут принять участие в «Днях делового и экономического сотрудничества в городах Республики Казахстан». Поездка будет организована в сентябре.

Новосибирская делегация в рамках «Дней делового и экономического сотрудничества» с 24 по 30 сентября 2017 года посетит пять городов Кахастана: Астану, Экибастуз, Павлодар, Семей, Усть-Каменогорск. Принять участие в поездке смогут производственные предприятия и научные организации Новосибирска. В рамках деловых встреч участники представят научно-промышленный потенциал, инвестиционные возможности города, тем самым в будущем смогут увеличить товарооборот.

«В рамках Дней сотрудничества будут проведены деловые встречи, отраслевые круглые столы, переговоры с коллегами из Казахстана», — уточнили в мэрии.

В свою очередь в департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии добавили, что по вопросам участия нужно обращаться в отдел выставочной деятельности, международных и межрегиональных связей, так как форма заявки для участия в мероприятии направляется по запросу.

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