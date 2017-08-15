Продолжают выясняться новые факты из биографий кандидатов в ходе предвыборной кампания в городской совет депутатов Норильска.

Недавно из гонки выбыл кандидат-самовыдвиженец Руслан Абдуллаев, позиционирующий себя как общественника, борца за права граждан, в том числе в сфере ЖКХ, а также защитника интересов жителей Норильска в сфере потребления товаров и услуг. Но уже после выхода из кампании, неожиданно для многих норильчан в биографии кандидата-правозащитника обнаружились ранее неизвестные подробности.

В 1999 году, когда Абдуллаев служил в стройбате, кстати, на территории Красноярского края, он был признан виновным в вымогательстве (то есть, в требовании передачи чужого имущества под угрозой применения насилия), совершенным группой лиц по предварительному сговору. Это – отягчающее обстоятельство. В итоге Абдуллаев как организатор получил два года дисбата (срок его подельника был в два раза меньше).

В редакции «КС» имеется копия приговора Красноярского гарнизонного военного суда от 8 декабря 1999 года, в котором говорится: «3 сентября 1999 года Матюшин и Абдуллаев, используя как повод то обстоятельство, что якобы Шевелев приобрел для Абдуллаева некачественный наркотик, договорились на вымогательство у него денег». И далее: «6 сентября 1999 года, около 18 часов, в строящемся доме 10 «а» по улице Водопьянова, г. Красноярска, Шевелев передал Абдуллаеву 500 рублей. После этого Абдуллаев высказал претензии Шевелеву, что тот несвоевременно передал ему деньги и, угрожая избиением, вновь потребовал у него 2000 рублей. При этом, подкрепляя высказанную угрозу, нанес Шевелеву около 5-ти ударов кулаками в лицо, 3 удара коленом в голову, а затем 2 удара ногами в грудь».

Как стало известно, в настоящее время Руслан Абдуллаев предпринимает попытку восстановить свою кандидатуру на выборах.

Напомним, что снятый самовыдвиженец не единственный зарегистрированный в Норильске кандидат с богатым уголовным прошлым.

«Континент Сибирь» ранее сообщал, что в качестве кандидатов Норильский избирком зарегистрировал лиц, судимых за воровство, мошенничество, грабеж и заражение венерическими заболеваниями.

Своеобразным рекордсменом по уголовным делам является кандидат от КПРФ Николай Осин. Первая судимость Осина по статье 144 – кража, сроком на 3 года, получена в 1989 году. Вторая пришлась на 1993 год. Осин был осужден по статье 115 УК РСФСР – «заражение венерическим заболеванием». Третий раз – 2000 год, и снова кража.

Другой кандидат от КПРФ Владимир Хафизов девять лет назад был осужден по статье 161, часть 2 – грабеж, осуществленный группой лиц, по предварительному сговору с применением насилия, а еще через пять лет получил три года условно за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Это обстоятельство своей биографии Хафизов также предпочел не афишировать.

Попытавшиеся участвовать в избирательной кампании самовыдвиженцы Ольга Орлова и Александр Каменев когда-то были осуждены по статье 159 за мошенничество, а Каменев еще и за дачу взятки.

По закону в случае выявления у уже зарегистрированных кандидатов, криминального прошлого избирком обязан снять их с выборов в судебном порядке.

«КС» продолжает следить за развитием событий.

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