В Шерегеше осенью заработает «губернаторская» гостиная

На популярном кузбасском горнолыжном курорте с открытием сезона заработает гостиная для потенциальных инвесторов, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

В ноябре текущего года в Шерегеше в одном из отелей спортивно-туристического комплекса заработает инвестиционная гостиная губернатора, предназначение которой в информировании потенциальных инвесторов. Встречи в специальной гостиной планируют проводить раз в неделю совместно с представителями администрации Кемеровской области.

Причину создания такого проекта в пресс-службе обладминистрации объясняют тем, что за прошлый сезон горнолыжный курорт Шерегеш принял более 5,5 тыс. бизнесменов со всей России в качестве отдыхающих. Проект гостиной поможет информировать бизнес-сообщество об инвестиционных возможностях Кузбасса. Власти планируют проводить бизнес-семинары, презентации программ от федеральных до региональных. Будет в Шерегеше создана также приемная инвестиционных уполномоченных.

«Ежеквартально в плане работы — представление лучших практик развития монопрофильных городов, проведение заседаний «за круглым столом», например, по точкам пересечения интересов некоммерческих организаций, бизнеса и власти, а также встречи для бизнеса с туроператорами и руководителями отелей по вопросам функционирования сферы туристских и гостиничных услуг», — говорится в сообщении областной администрации.

Как только гостиная заработает, в первую очередь власти и бизнес-сообщество обсудят развитие туристического потенциала Кузбасса.

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