Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

В Новосибирске постепенно завершается дорожный ремонт на выбранных в этом году участках. Так, по словам мэра Анатолия Локтя, приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» на сегодня выполнен на 71%.

«Работы в городе по реализации программы ведутся интенсивно, нет сомнений, что они будут выполнены в срок. Особое внимание мы уделяем качеству, если возникают определённые замечания, то они устраняются немедленно, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Уже завершены работы на двух объектах – улицах Восход и Немировича-Данченко».

На таких крупных объектах ремонта, как Мочищенское шоссе, Красный проспект, ул. Петухова, ул. Никитина, работы до сих пор продолжаются, но завершить их подрядчики обязаны до 31 октября. Выездное совещание мэр Анатолий Локоть провел на участке, где сейчас также продолжается ремонт, — на ул. Авиастроителей от ул. Учительской до ул. Писемского. Здесь дорожники ООО «СоюзДорСтрой» выполнили пока только 35% от общего объема работ. На улицу выделено почти 21,5 млн рублей. На эти деньги здесь будет заменен бордюрный камень, демонтирована старая часть асфальтобетонного покрытия, уложен выравнивающий слой и проведены подготовительные работы для укладки верхнего слоя, также оформлены парковочные карманы и заасфальтирован тротуар. После всего этого подрядчик нанесет временную дорожную разметку, установит светофор на пересечении улиц Авиастроителей и Учительской и обустроит газоны.

Анатолий Локоть подчеркнул, что список дорог, которые сейчас ремонтируются по приоритетному проекту, был составлен с участием ГИБДД и обсуждался с горожанами. Он также напомнил, что в городе накоплен подобный опыт обсуждения планов по ремонту дорог с общественностью – два года назад в Новосибирске было запущено интернет-голосование «Выбери дорогу для ремонта». К слову, этот опрос мэрия запустила в очередной третий раз, чтобы сформировать уже новый список на следующий год.

Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» – долгосрочный и рассчитан на девять лет, в течение которых в Новосибирске будут ликвидированы 43 очага концентрации ДТП на дорогах. На эти цели планируется направить более 9 млрд рублей. В этом году будет ликвидировано 15 мест концентрации ДТП. Затраты на дорожные работы составят свыше миллиарда рублей: 480 млн рублей из федерального бюджета, 320 млн рублей из областного бюджета, 236 млн рублей – городские средства.

Напомним, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры – один из основных приоритетов развития Новосибирска на ближайшие годы, обозначенных мэром Анатолием Локтем.

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