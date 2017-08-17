По итогам 1 полугодия 2017 года японская марка Lexus заняла 1 место по продажам в премиум-сегменте Сибири, сумев обогнать и Audi, и BMW, и Mercedes-Benz. Такие результаты уникальны и тем, что в целом по России уже давно в лидерах находится Mercedes-Benz. Чем обусловлены такие результаты, почему за покупкой автомобиля Lexus не нужно ехать в соседние города региона, и как можно эффектно индивидуализировать свой автомобиль, в интервью «КС» рассказал управляющий директор автосалона «Ярс-Моторс» НИКОЛАЙ ВИДИНЕЕВ.

— Николай, чем на ваш взгляд объясняется то, что марке Lexus удалось занять 1 место по продажам среди премиум-брендов Сибири?

— Я бы выделил несколько факторов. Во-первых, у марки расширилась география присутствия — в городах Сибири открылись новые дилерские центры и автосалоны представляющие марку Lexus, включая наш. Во-вторых, интерес к бренду всегда в разы возрастает при активном обновлении его модельного ряда. В этом случае многие приверженцы марки, или те, кто ездил на предыдущих поколениях ее моделей, покупают новые автомобили. У марки Lexus в конце 2015 года — начале 2016 года была модернизирована практически вся линейка, включая все популярные модели. Сегодня кроссовер NX — абсолютный хит 2-3 последних сезонов, самый продаваемый кроссовер 2015 и 2016 года. Во многом именно ему марка обязана такими высокими результатами.

— Количество регистраций новых автомобилей Lexus в Новосибирске в 1 полугодии 2017 года выросло на 15% к аналогичному периоду прошлого года. Получается, что вопреки длительному отсутствию в городе официального дилера клиенты охотно покупали автомобили у вас. С какими результатами вы окончили 1-ое полугодие 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года?

— В 1 полугодии 2016 года у нас состоялся технический старт салона, и мы только-только вышли на рынок. Поэтому продажи отличаются в разы. Если текущая динамика сохранится, то мы планируем выйти на уровень в 25 автомобилей в месяц. На мой взгляд, это вполне реально и достижимо.

— Официальные дилеры Lexus готовы предлагать специальные условия по покупке автомобилей марки. Есть ли у вас такие предложения для клиентов?

— Да, конечно. Хотя мы в настоящее время не являемся официальным дилером марки Lexus, мы поддерживаем все акции, которые представлены на lexus.ru. Исключением могут служить разве что скидки по trade-in — мы их не предоставляем в таком объеме, но готовы оценивать автомобили более честно, чем официальные дилеры, и давать более высокую цену выкупа.

Поэтому в этих вопросах мы в полной мере следуем дистрибьютору Lexus в России. Если он объявляет скидку на ту или иную модель, то мы ее предоставляем подобно любому официальному дилеру.

Безусловно, при покупке автомобиля важно и наличие финансовых сервисов. Например, не так давно к нам обратился клиент из Барнаула, который не приобрел автомобиль у себя в городе потому, что ему не предоставили возможности оформить кредит в салоне, а просто отправили в банк. В итоге он купил автомобиль у нас, потому что мы предоставляем такую услугу.

— Как обстоит вопрос с сервисным обслуживанием автомобилей Lexus?

— Мы фокусируемся не только на продажах, но и на сервисном обслуживании автомобилей (включая постгарантийное). Объективно Lexus — не та марка, автомобили которой жестко привязаны к официальному сервису. Если вы владелец автомобиля Lexus, то можете обслуживаться там, где вам удобно, и не обязательно именно у официального дилера. Важно, чтобы компания, которую вы выберете, соблюдала утвержденный регламент дистрибьютора «Тойота Мотор». Мы его соблюдаем, так как знакомы с маркой более 10 лет — наша команда ранее работала на площадках официальных дилеров Toyota/Lexus, что подтверждается наличием сертификатов.

— Какие дополнительные сервисы вы готовы предоставлять своим клиентам?

— У нас есть студия индивидуализации автомобилей. Это позволяет нам реализовывать проекты, которых никто не делает в регионе. Наш подход к выполнению работ, на мой взгляд, можно считать лучшим в Новосибирске. В будущем, когда мы построим полнофункциональный салон, мы рассчитываем, что у нас в нем будет находиться отдельная студия индивидуализации.

— Расскажите поподробнее про этот проект. Вы планируете строить и запускать полнофункциональный дилерский центр Lexus?

— Да, мы понимаем, что марке нужны большие площади, более современный и удобный салон, расположенный в центре города. Поэтому мы действительно разработали проект полнофункционального дилерского центра, который будет включать в себя в том числе и просторный шоу-рум, и ремзону, и студию индивидуализации. Предписания к проекту уже получены и находятся на утверждении. Старт строительства запланирован на второй квартал 2018 года, предварительно оно займет порядка 9 месяцев. При этом, хочу отметить, что в отличие от многих автодилеров, мы не взяли на строительство салона ни одного кредитного рубля. Инвестиции будут осуществляться за счет собственных средств компании и займа со стороны ее учредителя.

— Не боитесь ли вы, что к концу 2018 года «Тойота Мотор» завершит тендер по Новосибирску, назначит официального дилера, который запустит свой салон Lexus или одновременно с вами, или даже раньше?

— Есть определенные риски, но мы не боимся. Исходя из оценки текущей ситуации, по нашим прогнозам до конца 2018 года в Новосибирск никто не зайдет. Это в том числе связано с достаточно жесткими условиями, в которые дистрибьютор ставит своих дилеров. Мы общаемся с партнерами марки в городах Сибири, и думаю, что если в Новосибирск зайдет официальный дилер Lexus, ему будет очень непросто. Дело в том, что наш формат является наиболее конкурентоспособным и адекватным текущим рыночным условиям. Мы видим подтверждения этому и в других регионах, например, на юге России. Наша компания предлагает клиентам весь комплекс услуг по Lexus, но мы не имеем каких-либо обременений от дистрибьютора.

Вместе с тем, я не исключаю, что проанализировав ситуацию, «Тойота Мотор» может пересмотреть условия получения дилерства. Если обе стороны (дилер и дистрибьютор) будут находиться в диалоге и участвовать в выработке формата дальнейшей работы, то это сделает дилерство бренда более привлекательным и интересным для партнеров. И в этом случае мы не исключаем для себя возможность участия в таком тендере.

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