«Мираторг» построит в Новосибирске логистический центр

Холдинг «Мираторг» заявил о планах строительства распределительного центра в Новосибирске. Об этом стало известно из сообщения минсельхоза региона. Информацию подтвердили и в самой компании.

В министерстве сельского хозяйства Новосибирской области рассматривают заявку от крупного российского агропромышленного холдинга «Мираторг». В заявке, в частности, указывается желание компании построить в Новосибирске распределительный центр. На сегодня холдинг владеет 13 распредцентрами на территории России.

Представитель «Мираторга» подтвердил «КС» информацию о планах строительства в Новосибирске дистрибьюторского центра площадью 6,7 тыс. кв. и емкостью около 6 тыс. паллетомест. Свой проект в компании оценивают в 350 млн рублей.

«Новый дистрибьюторский центр позволит увеличить поставки качественного мяса в регион на 25% до 35 000 тонн ежегодно и расширить ассортимент продукции и ее доступность для потребителей», — прокомментировал представитель холдинга.

Что касается сроков строительства и территории под возведение центра, в «Мираторге» пока эту информацию не оглашают. К слову, в минсельхозе Новосибирской области такие планы вызывают опасения, поскольку ввозимые объемы мяса могут негативно сказаться на сбыте продукции местных производителей.

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