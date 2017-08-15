В центральном районном суде Новосибирска, на продолжающимся с декабря 2015 года процессе по делу экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко стартовали прения сторон. На заседании суда 15 августа присутствовал корреспондент «КС».

Государственный обвинитель Константин Наумкин заявил, что обвинение считает доказанной вину Василия Юрченко в превышении должностных полномочий, причинившее существенный ущерб государству, а также ряду физический и юридических лиц. Обвинитель попросил 4 года лишения свободы общего режима и компенсации в пользу потерпевшей стороны свыше 14 млн. рублей.

Следующее заседание по делу состоится 29 августа.

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