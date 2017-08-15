«Сибстроймонтаж» банкротит компанию депутата Олега Мирошникова

 
 
Фото: sotsproekt-ryazan.ru

ООО «Сибстроймонтаж» подал в арбитражный суд Новосибирской области банкротный иск к ООО «Фирма «Арго», генеральным директором которой является депутат заксобрания Новосибирской области Олег Мирошников.

14 августа ООО «Сибстроймонтаж» обратилось с иском в арбитражный суд Новосибирской области. Компания требует банкротства ООО «Фирма «Арго», которая в свою очередь принадлежит депутату законодательного собрания Новосибирской области Олегу Мирошникову.

Согласно материалам суда «Арго» задолжало «Сибстроймонтажу» 447, 62 тыс. руб.

ООО «Сибстроймонтаж», по данным ЕГРЮЛ, принадлежит в равных долях Антону Иванову и Михаилу Панину.

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