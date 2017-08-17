Автосалон «ЯРС-Моторс», специализирующийся на японской марке Lexus, планирует построить и запустить полнофункциональный дилерский центр под этот бренд в центре Новосибирска. Информацию об этом в интервью «КС» сообщил управляющий директор «ЯРС-Моторс» Николай Видинеев.

Напомним, что «ЯРС-Моторс» представляет марку Lexus в Новосибирске с 2016 года, после закрытия официального дилера марки — ГК «СЛК-Моторс». Салон «ЯРС-Моторс» располагается на улице Кубановской недалеко от Ж/Д-вокзала.

Как пояснил в интервью «КС» управляющий директор «ЯРС-Моторс» Николай Видинеев, компания планирует строительство полнофункционального салона Lexus в Новосибирске. «Мы понимаем, что марке нужны большие площади, более современный и удобный салон, расположенный в центре города. Поэтому мы действительно разработали проект полнофункционального дилерского центра, который будет включать в себя в том числе и просторный шоу-рум, и ремзону, и студию индивидуализации. Предписания к проекту уже получены и находятся на утверждении», — пояснил Николай Видинеев. По его словам, старт строительства запланирован на второй квартал 2018 года, предварительно оно займет порядка 9 месяцев. «Хочу отметить, что в отличие от многих автодилеров, мы не взяли на строительство салона ни одного кредитного рубля. Инвестиции будут осуществляться за счет собственных средств компании и займа со стороны ее учредителя», — отметил Николай Видинеев.

Стоит отметить, что в настоящее время Lexus проводит тендер по Новосибирску, заявки от соискателей собираются до 1 сентября. Таким образом, к моменту запуска салона «ЯРС-Моторс», у марки может появиться официальный дилер. «Есть определенные риски, но мы не боимся. Исходя из оценки текущей ситуации, по нашим прогнозам до конца 2018 года в Новосибирск никто не зайдет. Это в том числе связано с достаточно жесткими условиями, в которые дистрибьютор ставит своих дилеров. Мы общаемся с партнерами марки в городах Сибири, и думаю, что если в Новосибирск зайдет официальный дилер Lexus, ему будет очень непросто, — пояснят Николай Видинеев. — Вместе с тем, я не исключаю, что проанализировав ситуацию, «Тойота Мотор» может пересмотреть условия получения дилерства. Если обе стороны (дилер и дистрибьютор) будут находиться в диалоге и участвовать в выработке формата дальнейшей работы, то это сделает дилерство бренда более привлекательным и интересным для партнеров. И в этом случае мы не исключаем для себя возможность участия в таком тендере».

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