Рассмотрение дела о банкротстве совладельца «Сибмоста» отложено

Суд в Новосибирске отложил рассмотрение дела о банкротстве Владислава Кошкина по иску Экспобанка до следующего месяца, стало известно из документов арбитража.

Судебное заседание о банкротстве Владислава Кошкина, являющегося совладельцем новосибирского «Сибмоста», отложено до 14 сентября. Такое сообщение сегодня появилось в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области.

«Судебное заседание отложено до 11:00, 14 сентября», — говорится в документах.

Ранее «КС» сообщал, что заседание по делу о банкротстве Владислава Кошкина, на котором настаивает «Экспобанк», должно было пройти 15 августа. Напомним также, что суд рассмотрит дело о банкротстве председателя совета директоров «Сибмоста» Альберта Кошкина. Датой заседания назначено 6 сентября.

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