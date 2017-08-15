По традиции День строителя отметили во второе воскресение августа – на этот раз 13-го числа.

День строителя в Новосибирске отметили 13 августа в Первомайском сквере. Строителей поздравили губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, заместитель полномочного представителя Президента РФ по СФО Вадим Головко, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, депутат Госдумы РФ Андрей Каличенко, а также парламентарии областного и городского уровней.

Для жителей города был подготовлен концерт, конкурсы, развлекательные площадки, презентационные стенды строительных компаний, предприятий стройиндустрии и банковских учреждений.

Затем губернатор вместе с мэром прогулялись по пешеходной ул. Ленина.

Организаторами мероприятия выступили региональный деловой клуб строителей (РДКС), предприятия строительной отрасли и стройиндустрии. Официальными партнерами Дня строителя выступили банк ФК «Открытие» и Сибирский банк Сбербанка России.