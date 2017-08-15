Северный обход Новосибирска на два дня будет перекрыт

В предстоящие четверг и пятницу днем будет закрыт участок Северного объезда на протяжении 12 км. Это связано с проведением велогонки памяти сотрудников ГИБДД Дмитрия Байдуги и Александра Шабалдина.

В четверг и пятницу автомобилистам, двигающимся в обход Новосибирска, нужно будет воспользоваться альтернативной Северному объезду трассой. Северный объезд будет перекрыт с 49 по 61 км в связи с проведением велогонок, приуроченным к событиям 1973 года, когда сотрудники ГИБДД Дмитрий Байдуга и Александр Шабалдин предотвратили столкновение тяжеловесного грузовика с колонной из 170 велосипедистов на маршруте Новосибирск – Ордынское ценой своей жизни.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за самоотверженные действия и мужество, проявленные при исполнении служебного долга Дмитрий Байдуга и Александр Шабалдин награждены орденами Красной Звезды.

В четверг 17 августа с 10:30 до 15:00 и в пятницу 18 августа с 09:00 до 15:00 объезд 12-ти километрового участка будет совершаться по Пашинскому и Восточному шоссе. Такую схему объезда предложили в ФКУ «Сибуправтодор».

«Будет закрыта для движения транспорта федеральная автомобильная дорога Р-254 «Иртыш» на участке Северного обхода Новосибирска с км 49 (развязка на поселок Пашино) по км 60 (развязка на поселки Локти, Светлый, Мочище) по направлению из Новосибирска в Кемерово в связи с проведением Всероссийских соревнований по велосипедному спорту. Объезд будет осуществляться по автомобильной дороге Новосибирск – Сокур», — говорится в сообщении управления.

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