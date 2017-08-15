Бурятские власти создают в республике новую авиакомпанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы Бурятии Алексея Цыденова.

После ухода с рынка «Бурятских авиалиний» и «ПАНХ» в связи с аннулированием их лицензий в феврале 2017 года в Республике Бурятия создается новый региональный авиаперевозчик, сообщил врио главы региона Алексей Цыденов.

«Бурятии с ее расстояниями и логистикой регулярное региональное авиационное сообщение жизненно необходимо. Последняя местная авиакомпания лишилась сертификата эксплуатанта через пару дней после моего прихода сюда. Физически не успел вмешаться в ситуацию. Будем создавать новую», — цитирует ТАСС Алексея Цыденова.

На сегодня, пока авиаперевозчик не начал свою работу, региональные рейсы совершает иркутская «Ангара». Авиакомпания сейчас летает три раза в неделю в Нижнеангарск, два раза – в Таксимо. Стоимость билетов отчасти покрывает республиканский бюджет. Когда новый бурятский авиаперевозчик примет первых пассажиров Цыденов не уточнил, но сказал, что деньги на создание уже выделены.

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