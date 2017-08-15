Яна Фомина и Анастасия Спирина, основавшие в Новосибирске школу кулинарного мастерства «Кухня за кулисами», запустили итальянскую тратторию «Тесту место». Она расположилась на улице Некрасова в апарт-отеле Apartville, построенном группой компаний «Баутехник».

Заведение рассчитано на 40 посадочных мест. Разработкой интерьера занимался известный новосибирский дизайнер Федор Бухтояров.

В меню итальянской траттории можно найти 8 видов разных паст, пицц, также доступны несколько видов закуски, два вида десерта, включая фирменный тирамису, а также предложена линейка чая и кофе. Средняя цена пасты составляет порядка 300-400 рублей, пиццы — 400-500 рублей.

Предполагается, что в траттории также будут проходить завтраки для постояльцев апарт-отеля Apartville, который должен открыться в ближайшее время. Также заведение ориентируется на сотрудников близлежащих офисов (заведении располагается в районе станции метро «Маршала Покрышкина»), жителей соседних домов, а также всех тех посетителей, кто будет готов сюда приехать целенаправленно.

В свою очередь в помещении рядом с тратторией также будут проводиться мастер-классы школы кулинарного мастерства «Кухня за кулисами».

Напомним, что в Новосибирске на сегодня также работают и другие заведения в формате траттории, в частности траттория La Trenta (на улице Ленина) и траттория Papa Carlo (пересечение Красного проспекта и Писарева).

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