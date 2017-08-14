Тренд на развитие внутреннего туризма в России стимулирует гостиничный рынок увеличивать номерной фонд. А высокая конкуренция заставляет отельеров повышать качество обслуживания и вводить дополнительные услуги для гостей. Банк Точка поддерживает инициативу предпринимателей, которые делают жизнь россиян комфортнее. В новом проекте «Точки» руководитель службы приема и размещения новосибирского «Сити Отеля» ТАТЬЯНА САМСОНОВА рассказала, как не бояться менять формат проекта после запуска, и чем можно привлечь к себе постоянных гостей.



— Татьяна, расскажите, как возникла идея открыть отель?

— Сфера гостеприимства для нашей группы компаний СityCroup не новая, в структуре уже есть актив в этой отрасли – туристическое агентство «СибВерк Тур», которое специализируется и на выездном, и на внутреннем туризме. Запуск собственного гостиничного бизнеса был логическим развитием этого сегмента компании. Для инвестиций мы сознательно искали объект в левобережной части Новосибирска – этот район, по данным нашего анализа, испытывал дефицит номерного фонда. В итоге, в декабре 2012 года мы приобрели гостиницу «УЮТ», которой владел «Ростелеком». Здание пришлось полностью реконструировать, но уже в ноябре 2013 года гостиница под новым брендом «Сити Отель» встречала своего первого гостя.

— Анализ подтвердился, вы закрыли дефицит? Какова сейчас загрузка отеля?

—Я бы назвала ситуацию на гостиничном рынке Новосибирска волатильной: появляются новые отели различной звездности со своим уникальным набором услуг, меняется и варьируется поток гостей. Поэтому однозначно ответить на ваш вопрос сложно. В моменте можно сказать: да, мы полностью закрыли дефицит, но через какое-то время выяснится, что номеров опять не хватает. На сегодня в нашем отеле 60 номеров различных категорий: от стандарта до люкса, а также конференц-зал на 80 человек и SPA-комплекс. Рентабельность «Сити Отеля» находится на среднем для отрасли уровне – 40%, загрузка – 60%. Это тоже средний показатель по Новосибирску.

— С какими сложностями столкнулись при реализации проекта?

— Наверное, основной сложностью я бы назвала текучку кадров среди линейного персонала и отсутствие грамотных специалистов на рынке гостиничных услуг. Нам, например, пришлось долго подбирать сотрудников в службу приема и размещения, у которых есть профильное высшее образование и знание иностранного языка не ниже уровня Intermediate. Без этого мы, к слову, не смогли бы пройти классификацию отеля на «три звезды».

— Каким вам виделся бизнес на начальном этапе, и совпали ли ожидания с реальностью?

— Изначально мы ориентировались на другой сегмент: пытались предложить рынку уникальный формат в виде симбиоза хостела и отеля. Для этого основу номерного фонда составляли трехместные номера, но в продажу выставляли койко-место. Однако, уже через год работы в таком режиме мы поняли, что гости ищут либо отель, либо хостел, а нечто среднее им не интересно. Пришлось менять модель в пользу традиционного отеля, переформатировать номерной фонд.

— И кто теперь ваш основной клиент?

— Гостиница ориентирована на бизнес-туристов и размещение гостей, проезжающих транзитом через Новосибирск. На две эти группы приходится основной поток приезжающих в город. Например, туристы из Китая и Европы делают пересадку именно в Новосибирске, чтобы съездить на экскурсии на Алтай, в Монголию или в Восточную Сибирь. Для этой категории туристов мы разработали предложение: размещения в отеле по специальным тарифам, питание, а также трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.

— Но вы же не одни на этом специализируетесь?

— Мы точно знаем предпочтения и желания наших гостей и готовы их выполнить, как бы пафосно сейчас это ни звучало. За восемь лет работы в гостиничном бизнесе, я слышала действительно много неординарных просьб и пожеланий. Поймите, сотрудники отеля часто являются единственными людьми, к которым гость может обратиться за помощью в решении того или иного вопроса. Не так давно у нас была просьба от гостя, которая действительно меня удивила. Он попросил организовать ему ночную рыбалку на Обском водохранилище. На мое удивление, в Новосибирске нашлись компании, которые смогли нам оперативно помочь, вопрос был решен в кратчайшие сроки.

— Какой совет можете дать начинающим предпринимателям?

— Прежде чем поставить цель, задайтесь вопросом, какой результат вы ожидаете по достижении поставленной цели. Если однозначного ответа нет, то и цель бессмысленна. Решив запустить проект, всегда ставьте себя на место потребителя, и тогда у вас не возникнет сложности в успешной реализации проекта.

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