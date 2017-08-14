Полпред президента РФ в СФО назначил главного федерального инспектора по Алтайскому краю

Сергей Меняйло подписал 11 августа распоряжение о назначении Юрия Земского главным федеральным инспектором в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

Бывший командир Крымской военно-морской базы Юрий Земский назначен главным федеральным инспектором по Алтайскому краю. Соответствующее распоряжение было подписано полпредом президента РФ в СФО Сергеем Меняйло 11 августа. На этом посту Земский сменит Михаила Чугуева, который ушел в отпуск с последующим увольнением.

Новый федеральный инспектор — контр-адмирал запаса, с 2010 года по 2011 год служил заместителем начальника штаба Черноморского флота, а с 2011 года по 2014 год – командиром оперативного командования в дальней оперативной зоне. До июля 2017 года был командиром Крымской военно-морской базы. Награжден орденом «За военные заслуги», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter