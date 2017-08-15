Новосибирцы проехали двадцать километров по городу в рамках ежегодного «Сибирского велопробега»

12 августа, в День физкультурника около 500 любителей велосипедного спорта, несмотря на дождь проехали по основным магистралям Новосибирска, а также приняли участие в конкурсах за лучший велокостюм и оригинально украшенный велосипед.

«Сибирский Велопробег» был организован Сбербанком в 2012 году. С тех пор на мероприятии ежегодно собираются сотни и даже тысячи поклонников велоспорта в Новосибирске.

«Мы хотим показать людям, что жить в ритме спорта – это путь к здоровью и счастью», — пояснил заместитель председателя Сибирского банка — управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных, добавив при этом, что для всех любителей велоспорта это еще и «возможность с комфортом прокатиться по улицам города».

По словам Игоря Безматерных, выбор велоспорта в качестве спортивной основы праздника предопределила его динамичность, популярность среди новосибирцев и доступность для любого возраста.

Участникам предлагалось проехать из парка «Городское начало» около 20 километров по ул. Большевистская, Октябрьскому мосту, Немировича-Данченко, по Димитровкому мосту, Вокзальной магистрали и вернуться в парк по Красному проспекту.

«Главная идея этого праздника – любовь к велоспорту и велосипеду. Здесь собираются настоящие любители велоспорта, цель которых не «быстрее, выше, сильнее», а общение с единомышленниками. Это самый «искренний» велопробег», — делится своим видением соорганизатор «Сибирского велопробега» и руководитель общественной организации «Привет, велосипед» Алексей Куницин.

В рамках акции также был организован сбор макулатуры в поддержку развития велоинфраструктуры: все вырученные от вторичной переработки средства пойдут на организацию велопарковок в нескольких школах города.

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