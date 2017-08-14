До конца 2017 года над улицей Большевистская воздвигнут надземный пешеходный переход. Объект станет одной из составляющих проекта по созданию транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в районе станции метро «Речной вокзал».

В конце декабря недалеко от станции метро «Речной вокзал» в Новосибирске введут в эксплуатацию новый объект дорожной инфраструктуры. Надземный пешеходный переход, сборка которого ведется сейчас неподалеку от места установки, должен будет разгрузить пешеходный трафик в крупном ТПУ города, где сосредоточены все виды общественного транспорта – метро, пригородные электрички, трамваи, троллейбусы, а также городские и пригородные автобусы и маршрутные такси.

По информации, предоставленной пресс-центром мэрии, в районе «Речного вокзала» в выходные дни проходит около 56 тыс. человек, а в праздничные — эта цифра достигает 150 тыс. человек. Подземный переход в дни проведения массовых мероприятий работает на пределе своей пропускной способности.

Помимо надземного пешеходного перехода, проектом предусматривается создание перехватывающей парковки на более 100 машиномест, терминала с залом ожидания, кафе, бытовых помещений, элементов торговли розничными товарами. Коммерческое название узла — ТЦ «Река». Заказчиком объекта является компания «Строймастер».

«Это один из примеров комплексного подхода к решению проблемы. Мы не только обеспечиваем удобство для пассажиров и водителей, но и выполняем работы с учетом благоустройства, которое сейчас проводится на Михайловской набережной, – отметил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Роман Дронов. – Аналогично будет организован ТПУ на Гусинобродском шоссе, который позволит принимать междугородние и международные перевозки и осуществлять пересадку пассажиров на муниципальный транспорт».

Монтаж на опорах 55-метрового перехода будет осуществляться в сентябре. На это время магистраль будет перекрыта.

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