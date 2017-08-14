«Авиастар-ТУ» приступила к выполнению грузового рейса из Чжэнчжоу в Новосибирск

Авиакомпания «Авиастар-ТУ», специализирующаяся на экспресс-доставке грузов и почты, осуществила первый рейс из Китая в Новосибирск 11 августа, сообщает пресс-служба аэропорта Толмачево.

Оператором проекта выступает компания China Postal Express and Logistics, полёты будут производиться на самолётах Ту-204С три раза в неделю.

Ранее грузовые перевозки в Россию из Чжэнчжоу осуществлялись железнодорожным или автомобильным транспортом. Новый воздушный маршрут позволит сократить время доставки грузов с 15 до 7 – 8 дней. Напомним, что в марте 2017 года «Почта России» открыла регулярные авиарейсы на собственных магистральных самолётах Ту-204С из городов Чжэнчжоу и Харбина в Новосибирск.

В 2013 году для обработки экспресс-корреспонденции, прибывающей из Китая и стран Юго-Восточной Азии, в аэропорту Толмачёво было открыто место международного почтового обмена (ММПО) ФГУП «Почта России». ММПО в аэропорту Толмачёво стало четвёртым в России, построенным непосредственно при аэропорте.

В настоящее время реализуется проект строительства на территории аэропорта Толмачёво логистического почтового центра площадью более 40 тыс. кв. метров, ключевой точки обработки и распределения международной почты России. Пропускная способность ЛПЦ составит 1 млн отправлений в сутки. Ввести центр в эксплуатацию планируется в 2018 году.

Авиакомпания «Авиастар-ТУ» — существует с 2000 года. В настоящее время специализируется на экспресс-доставке почты из Китая, а также на внутрироссийских перевозках почты по контракту с «Почтой России».

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