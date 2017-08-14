В минстрое НСО решили приостановить продажи квартир в доме на ул. Тульская

Из-за длительности следственных действий, проводимых в рамках уголовного дела по факту мошенничества неустановленными лицами из числа руководства ООО «СтройЦентр», принято решение зарезервировать часть квартир на жилом доме по ул. Тульская, 80-82.

Вопрос о резервировании квартир обсуждался на очередном заседании рабочей группы по вопросам «обманутых дольщиков», которое состоялось 11 августа в министерстве строительства Новосибирской области. В мероприятии приняли участие представители министерства, генерального подрядчика, а также представители инициативной группы «обманутых дольщиков», сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Участники рабочей группы обменялись мнениями и решили одобрить инициативу мэрии г. Новосибирска о приостановлении реализации генеральным подрядчиком жилых помещений в строящемся многоквартирном доме по ул. Тульская, 80-82 стр. в г. Новосибирске до конца марта 2018 года.

Необходимость этой меры, принимающейся во избежание риска утраты потенциальной возможности получения жилья гражданами, заключившими предварительные договоры в нарушение 214-ФЗ (эти граждане вложили средства на основании предварительных договоров, требуется подтверждение их статуса как участников долевого строительства решением суда), связана с длительностью следственных действий, поясняют в правительстве.

Кроме того, решено предусмотреть возможность корректировки срока окончания приостановления реализации по факту реализации масштабного инвестиционного проекта, направленного на восстановление прав граждан, заключивших предварительные договоры с ООО «СтройЦентр».

В ходе заседания также решено, что министерство строительства Новосибирской области продолжит работу по заключению соглашений как с гражданами, заключившими предварительные договоры в связи с инвестированием денежных средств в строительство многоквартирного дома, так и участниками долевого строительства

Напомним, что инвесторы, заключавшие предварительные договоры с генподрядчиком – ООО «Стройцентр» 8 августа прекратили голодовку http://www.ksonline.ru/286886/obmanutye-dolshhiki-s-ul-tulskoj-v-novosibirske-ostanovili-golodovku/. Остановка квартир в жома — было одним из требований участников акции протеста.

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