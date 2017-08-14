В Новосибирске суд рассмотрит дело о банкротстве завода Минобороны РФ

Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству иск о банкротстве «15 Центрального авторемонтного завода» (15 ЦАРЗ). Соответствующее определение размещено на сайте арбитража.

В сентябре состоится заседание по делу о банкротстве новосибирского 15 ЦАРЗ. Иск о банкротстве ремонтного завода, принадлежащего Минобороны РФ, подала московская фирма «Коммерция и Консалтинг», заявившая о задолженности завода в 6,47 млн рублей.

«ООО «Коммерция и Консалтинг» заявило о признании АО «15 центральный автомобильный ремонтный завод» банкротом в связи с наличием просроченной задолженности в размере 6 472 588 руб. 64 коп.», — говорится в документах суда.

К слову, исковое заявление подано еще 15 июня, но было оставлено без движения, поскольку кредитор не предоставил часть документов. После того, как все требования суда были выполнены, рассмотрение обоснованности заявления о банкротстве назначили на 11 сентября. В документах суда пока нет подробностей иска, но судя по данным госзакупок, московская фирма получила от завода контракты на 12 млн рублей. В частности, речь идет о поставке шин для КамАЗа и Урала.

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