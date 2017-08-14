Скончался бывший главный архитектор Новосибирска

Бывший главный архитектор Новосибирска Владимир Фефелов скончался сегодня, 14 августа. Архитектор спроектировал бизнес-центр класса «А» «Гринвич» и отель Marriott.



Владимир Фефелов ушел из жизни 14 августа. Эту информацию «КС» подтвердили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Должность главного архитектора Новосибирска Владимир Фефелов занимал с 2009 по 2016 год. На этом посту его сменил Виктор Тимонов.

Бывший главный архитектор Новосибирска являлся автором более 40 работ. Проект бизнес-центра класса «А» «Гринвич» получил гран-при фестиваля архитектуры и дизайна «Золотая капитель», победитель премии CRE Federal Awards 2008. Также Владимир Фефелов разработал проект отеля Marriott в Новосибирске.

Прощание с Владимиром Фефеловым состоится 16 августа в большом зале «ИМИ» на Кропоткина, 112 с 14.00 до 15.00.

Владимир Фефелов родился в 1951 году. В 1978 году он закончил Новосибирский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева по специальности «архитектура». По окончании института работал в проектном институте «Сибгипротранс», с 1986-го по 2002-й — в ОАО «Новосибирский государственный проектный институт». С 2002 года Владимир Фефелов возглавил ООО «АПМ Фефелов В. В.».

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