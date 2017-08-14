В прокуратуре Новосибирской области утвердили обвинительное заключение по делу замдиректора Сибирского кадетского корпуса. О направлении дела в Дзержинский районный суд сообщила пресс-служба прокуратуры.

Обвиняемый в махинациях с закупками питания заместитель директора Сибирского кадетского корпуса Андрей Решедько пойдет под суд. Уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд Новосибирска.

Преступные действия Решедько совершал с 2013 по 2016 год, когда, договорившись с директором ООО «Кондор-Союз» и подчиненным им сотрудником, подготавливал и представлял к оплате документы о поставке ООО «Кондор-Союз» в образовательное учреждение хлебобулочных изделий, молочной продукции и питьевой воды. Но именно этой фирмой поставки не осуществлялись, а деньги в размере 2,66 млн рублей были получены обвиняемыми. К слову, из выписки ЕГРЮЛ стало известно, что учредителем фирмы является сам Решедько.

«Указанными лицами в предоставленных к оплате документах количество и стоимость поставленной продукции были завышены относительно количества и стоимости продукции, фактически поставленной реальными производителями и поставщиками, на общую сумму 2 665 тыс. рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В текущий момент Андрей Решедько находится под стражей. Арестовали его в мае 2016 года.

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