7-8 августа на базе Технопарка Новосибирского Академгородка прошла стратегическая сессия «Региональная политика Национальной технологической инициативы». Цель программы НТИ – достижение российскими компаниями технологического лидерства в долгосрочной перспективе. Однако равны ли возможности доступа к ресурсам НТИ у разных регионов? Что в нашем настоящем мешает будущему технологическому лидерству? На эти вопросы «КС» попытался ответить вместе с участниками мероприятия.

«Вначале было слово…»

На всех сайтах, посвященных программе Национальной технологической инициативы, ее описание начинается со слов президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию от 2014 года: «На основе долгосрочного прогнозирования необходимо понять, с какими задачами столкнется Россия через 10–15 лет, какие передовые решения потребуются для того, чтобы обеспечить национальную безопасность, высокое качество жизни людей, развитие отраслей нового технологического уклада».

В качестве цели Национальной технологической инициативы заявлено «создание условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет». Иными словами, для новой федеральной программы поставлена задача не догонять передовые технологии других стран, а выявлять имеющийся потенциал, который при длительной поддержке и создании необходимой среды способен вывести российские компании на передовые позиции примерно к 2035 году.

Возникает резонный вопрос: чем новая программа лучше прошлых многочисленных проектов господдержки технологических инноваций (примерами может служить Сколково, нанопроекты при Дмитрии Медведеве и прочее), результаты которых по большому счету, по мнению экспертов, так и остались в никому не нужных отчетах и в чьих-то конкретных карманах? Как заявляется на сайте программы, «НТИ не предполагает вкачивания триллионов рублей в лоббируемые проекты. Мы не планируем строительство монументальных сооружений или ведение пропаганды с центрального телевидения. Мы предлагаем выделять будущие рынки и формировать коалиции, нацеленные на захват этих рынков».

Сообщества, рынки и технологии

Руководство и осуществление программы поручено Российской венчурной компании (РВК) и Агентству стратегических инициатив (АСИ) при содействии различных министерств. Финансирование осуществляется в форме государственно-частного партнерства и венчурных инвестиций. Ключевым инструментом реализации программы объявляется не создание отдельной целевой организации, а формирование специальных площадок коммуникации и кооперации различных субъектов высокотехнологичного рынка для совместного определения направлений работы, ее содержания и критериев оценки.

Такой первичной кооперацией стал «Форсайт-флот» — организованная АСИ в 2015 году крупномасштабная встреча предпринимателей, инвесторов, ученых, представителей образовательной среды и институтов развития. Результатом ее работы стало определение перспективных направлений (рынков) и разработка «дорожных карт» по завоеванию этих рынков российскими компаниями к 2035 году.

Было выделено 9 рынков: EnergyNet (распределенная энергетика); FoodNet (системы персонального производства и доставки продуктов питания); SafeNet (персональные системы безопасности); AeroNet (беспилотная авиация); MariNet (беспилотные корабли); AutoNet (автоматизированный наземный транспорт); HealthNet (персональная медицина), NeuroNet (искусственные компоненты сознания и психики), FinNet (децентрализованные финансовые системы и валюты). Одинаковая вторая часть названия (Net) указывает на то, что все направления будут построены на сетевом принципе. При выборе рынков учитывался ряд факторов: к 2035 году он должен «весить» более 100 миллиардов долларов; отсутствие этого рынка или общепринятых стандартов на нем в настоящее время; ориентация на потребности людей (B2C) и др.

Кроме того, была разработана карта Technet – «сквозных технологий», без развития которых невозможно развитие рынков НТИ. В их список включены технологии больших данных, искусственного интеллекта, системы распределенного реестра, квантовые технологии, сенсорика, новые и портативные источники энергии, новые материалы и другие.

Для включения компании в программу требуется, чтобы ее проект действовал на уровне обозначенных рынков или технологий, а также в перспективе преодолевал определенные технологические барьеры. К примеру, для Нейронета требуются технологии распознавания речи группы людей с наложением голосов.

«А судьи кто?»

Мы пока оставались на уровне концепции НТИ, ее содержательных элементов. Однако любая концепция при ее реализации сталкивается с «силами трения» социальной жизни. В институциональной теории эти силы называются транзакционными издержками – затратами, сопровождающими взаимоотношения экономических агентов. Как ранее отмечал «Ведомостям» декан ЭФ МГУ Александр Аузан по несколько другому поводу, «вы задумали очень справедливую систему распределения, но выясняется, что к этой справедливой системе издержки доступа совершенно неравные, потому что в зависимости от того, люди грамотные или неграмотные, они по-разному будут пользоваться благами этой системы».

Транзакционные преимущества получают предприятия, которые находятся ближе к центру принятия решений.

Есть ли признаки неравных возможностей доступа к ресурсам программы НТИ? «Войдите на сайт НТИ, посмотрите на поддержанные проекты и по ЕГРЮЛ сразу определите, откуда эти фирмы. Вопрос традиционный: а судьи кто? В целом, идея несомненно прогрессивная, но она, по моему мнению, процедурно оформлена неправильно. Пошли по самому простому и очевидному пути – нашли технологические компании-лидеры и университеты, которые, естественно, оказались из Москвы, Санкт-Петербурга и столичного региона. На их основе создали рабочие группы, включили их представителей в качестве экспертов, — отмечает руководитель департамента технологических и специальных сервисов новосибирского Академпарка Павел Медов. — У них есть, конечно, реальные, положительные результаты, но они мыслят именно в рамках своих корпоративных задач. И это является очень большим ограничением. Не было собрано большое сообщество со всей страны. Сейчас они пытаются сделать так, чтобы программа работала на другие регионы, но сама система оценки закрытая: вы послали проект, его отклонили и вам не скажут, кто его рассматривал, почему он отклонен. Это не значит, что не надо участвовать в этой программе, она имеет реальное финансирование. Два наших региональных проекта все-таки в нее попали».

Речь идет о новосибирских компаниях Модульные системы Торнадо и ГК i20, поддержанных в конкурсе «Развитие-НТИ». ГК i20 в рамках рынка NeuroNet участвует в разработке проекта ProtoBrain – cистемы интеллектуального протоколирования для групповых коммуникаций. Торнадо МС в рамках EnergyNet разрабатывает мультиагентное устройство режимной и противоаварийной автоматики энергосистем. Представители обеих компаний в ходе групповых заседаний в Академпарке указывали на чрезмерную бюрократизацию процедур рассмотрения и включения проектов; сроки этого процесса, по их словам, могут доходить до полугода. Ясно, что в таких условиях транзакционные преимущества получают предприятия, которые находятся ближе к центру принятия решений.

Региональная инициатива

Нельзя, однако, говорить, что в рамках НТИ «центр» целенаправленно подавляет другие регионы. Определенный временной разрыв между проектной инициативой в «центре» и реакцией на нее в провинции вполне характерен для российского пространства. Видимо, под влиянием региональных инициатив это стали понимать и в столичных офисах, руководящих программой.

Институты и предприятия Новосибирска и Новосибирской области в силу своего научно-технологического капитала по определению не должны были остаться в стороне от программы НТИ. В 2016 году Новосибирская область вошла в число пилотных субъектов РФ, в которых ведется разработка региональной модели НТИ, и в настоящее время занимает восьмое место в России по числу проектов данной направленности. Новосибирский госуниверситет входит в число трех «институтов НТИ», а также активно включен в разработку рынков NeuroNet, SafeNet, AeroNet, HealthNet.

Бизнес должен получить такого суперуправленца, у которого есть необходимый опыт, который знает, как это делается

Участие Новосибирской области в региональной политике НТИ стало темой прошедшей на прошлой неделе в Академпарке стратегической сессии. В комплекс поставленных перед сессией задач вошли формирование региональной «дорожной карты» НТИ, отработка формата взаимодействия компаний и научного сообщества в контексте программ НТИ и реиндустриализации Новосибирской области. В ходе общения новосибирских ученых и предпринимателей с представителями РВК обсуждались вопросы формирования повестки НТИ в регионе, уточнялись требования и процедуры для включения проектов в программу, формулировались темы студенческих работ по технологическим направлениям НТИ.

«Прошедшее мероприятие, – говорит Павел Медов, – необходимо для того, чтобы узнать, какие проекты здесь есть. Формируется региональный уровень НТИ, через который возникает реальная возможность войти в программу. Во-первых, местные заявки предварительно «причесываются», чтобы они соответствовали темам НТИ. Во-вторых, региональная поддержка будет способствовать тому, что предложенному проекту будет труднее отказать».

«Тернии» на пути к рынкам будущего

Насколько возможно для российской науки и бизнеса достижение технологического лидерства в долгосрочной перспективе? Какие препятствия существуют на этом пути?

«Обычно бывает, когда мы что-то планируем на будущее, оно уже является прошлым для многих. Между технологическим лидерством и сегодняшней ситуацией в России просто огромная пропасть. Я думаю, чтобы ее преодолеть, нам необходима публичность и информационность, а бюрократии здесь сильной делать не надо. У вас есть какая-то разработка, вы ее описали, а теперь представьте наши темпы рассмотрения, финансирования и прочее. Это быстрей будет реализовано где-то в другом месте. Как мы их обгоним при таких сроках?», — задается вопросом директор научно-производственной компании «ОНЭКС» Анатолий Охлопков.

Своим видением ситуации поделился и начальник управления науки и внедрения научных разработок мэрии Новосибирска Михаил Камаев. «Нас все время учат, приезжает «коуч» и учит. Но от этого старта не происходит. Почему? Потому что каждый директор ведет свою компанию так, как он считает нужным, как он привык. Как он станет технологическим лидером, если у него нет нужных компетенций? Надо не учить, надо взять хороших, дорогих тренеров, чтобы они взяли несколько новосибирских компаний под свое управление и вывели их в технологические лидеры. Такие тренеры стоят миллионы долларов, но это будет действительно эффективно. Бизнес должен получить такого суперуправленца, у которого есть необходимый опыт, который знает, как это делается, — поясняет Михаил Камаев. — Они же пытались посоветовать нам, как нам в области взаимодействовать. Да нам Новосибирская область, мэрия города итак уже помогают всем, чем могут, но они не могут управлять за директора. Директоры, которые здесь есть, никогда не осуществляли таких многомиллиардных технологических рывков, как это делать, они тоже не знают. Давайте возьмем какую-нибудь местную компанию и дадим им тренера на год. Это будет очень болезненно, не все готовы к тому, чтобы слушаться человека, которые иногда моложе или жестче. На футбол привозят тренеров, а в бизнес нет».

В свою очередь руководитель департамента технологических и специальных сервисов новосибирского Академпарка Павел Медов отмечает, что «с точки зрения законченного продукта конкуренты за рубежом находятся далеко впереди. У нас есть идеи на уровне опытно-конструкторских разработок, и их много, но с производством конечного промышленного продукта с соответствующим оформлением все гораздо сложнее. Проблема в том, что в нашей стране нет инструментов для внедрения технологических разработок на рынке. Например, в США внедренческих фирм примерно такое же количество, что и фирм-разработчиков, а у нас их вообще нет». По его словам, национальная технологическая инициатива направлена на создание принципиально новых рынков, но и здесь есть спорные моменты. «Например, на энергетическом рынке вы никогда ничего не продадите за рубежом, если вы предварительно не обкатали это на отечественном рынке. Здесь необходима уже другая «машина» – не создания новых рынков под новые технологии, а механизм внедрения на глобальные рынки уже разработанных продуктов. У нас недостаточно для этого компетенций, поэтому требуются серьезные иностранные инвестиции, но в нашем государстве механизмов защиты этих инвестиций нет», — резюмирует Павел Медов.

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