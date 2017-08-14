В Сибири вновь зафиксировано землетрясение

В Республике Алтай сегодня ночью был зафиксирован подземный толчок в 240 км от Горно-Алтайска. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Ночью, в 06:01 по местному времени в Республике Алтай недалеко от границ с Казахстаном, Китаем и Монголией и в 240 км от столицы региона – города Горно-Алтайска – произошел подземный толчок магнитудой 3,4. В оперативной обработке Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН уточняется, что в эпицентре интенсивность сотрясений составила 4 балла по шкале MSK-64.

Кроме того, о подземных толчках сообщают в Бурятии, где землетрясение в 4 балла зафиксировано в 74 км к юго-востоку от Улан-Удэ. В сводках оперативных служб о пострадавших и разрушениях не сообщается.

Напомним, на прошлой неделе отголоски сильного землетрясения в Китае докатились до регионов Сибири и Новосибирской области в том числе.

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