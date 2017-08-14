Верховный суд Бурятии оставил жалобу Вячеслава Мархаева на отказ республиканского избиркома в регистрации без удовлетворения. Сенатор собирается обжаловать решение в высшей инстанции.

Бурятский Верховный суд подтвердил решение избирательной комиссии республики и оставил жалобу выдвиженца от КПРФ Вячеслава Мархаева на выборы главы региона без удовлетворения. Однако команда Мархаева заявила, что продолжит и дальше добиваться регистрации на выборы и признания решения избиркома несправедливым.

«Суд не принял во внимание многочисленные доказательства нарушений, не дал правовой оценки доводам о сдвоенных подписях других кандидатов», — говорится в сообщении на сайте рескома КПРФ.

Там же сообщается, что решение Мархаев обжалует в Верховном суде РФ.

Напомним, не так давно и Центральная избирательная комиссия подтвердила решение регионального избиркома и отказала Вячеславу Мархаеву в регистрации из-за того, что две подписи были признаны недостоверными, а три не зачтены по причине того, что ранее эти депутаты уже поставили подписи Алексею Цыденову – ныне врио главы республики. Тем не менее председатель ЦИК Элла Памфилова согласилась с Мархаевым о формальных нарушениях и рекомендовала направить обращение в Генпрокуратуру. Ведомство проверяет поступившую жалобу.

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