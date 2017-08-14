Аман Тулеев вернулся в Кузбасс из Москвы спустя более чем месяц

В администрации Кемеровской области сообщают, что глава региона вернулся на родину из Москвы, где он последний месяц проходил реабилитацию после операции на позвоночнике.

Спустя более чем месяц глава Кемеровской области Аман Тулеев вернулся из Москвы, где проходил реабилитацию, в Кузбасс. О том, что глава региона проходит постоперационную реабилитацию в Москве, стало известно 4 июля, а 12 августа, по сообщению пресс-службы обладминистрации, самолет с Тулеевым приземлился в Кемерово.

Когда Аман Тулеев выйдет на работу, в его администрации не уточняют, но уверяют, что губернатор чувствует себя значительно лучше, а его состояние стабильно. Его обязанности сейчас исполняет первый заместитель губернатора Владимир Чернов.

Напомним, в отпуск Тулеев ушел еще 22 мая. В мае же была проведена операция на позвоночнике в Германии.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter