13 августа в Новосибирске отпразднуют День строителя

По традиции День строителя отмечают во второе воскресение августа. На этот раз строители соберутся на празднование 13 августа в Первомайском сквере.

Свой профессиональный праздник представители строительной отрасли отметят 13 августа в Первомайском сквере.

С 11.30 начнут работу развлекательные площадки для горожан, презентационные стенды строительных компаний, предприятий стройиндустрии и банковских учреждений. В 12.00 состоится торжественное открытие праздника. Строителей поздравят первые лица города и области. Мероприятие продлится до 16.00. Для новосибирцев подготовили праздничный концерт, также горожане смогут поучаствовать в конкурсах.

Организаторами мероприятия выступает региональный деловой клуб строителей (РДКС), предприятия строительной отрасли и стройиндустрии. Официальные партнеры Дня строителя: Сибирский банк Сбербанка и банк ФК «Открытие».

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