Новосибирского предпринимателя будут судить за незаконное трудоустройство более 200 мигрантов

Перед судом повторно предстанет новосибирский бизнесмен, который фиктивно устраивал мигрантов на работу. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

Организатор выдачи поддельных документов для трудоустройства иностранных граждан пойдет под суд. За подделку документов 56-летний новосибирец получал вознаграждение от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей. Всего, по данным следователей, фальшивые документы получило 40 мигрантов. В транспортной полиции не называют имени обвиняемого, но раскрывают, что предприниматель занимался вещевым бизнесом на рынке. Именно в свою фирму он незаконно трудоустраивал иностранных граждан.

К слову, обвиняемый уже был приговорен к трем годам условно за аналогичное преступление, когда таким же образом документы от него получило порядка 200 человек. Приговор Дзержинского районного суда Новосибирска был озвучен в апреле этого года. Теперь же после раскрытия дополнительных фактов ему грозит реальный срок.

«В ходе проведения дополнительных оперативных мероприятий сотрудники транспортной полиции выявили еще более 40 фактов преступной деятельности фигуранта в сфере организации незаконной миграции», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В отношении предпринимателя заведено два уголовных дела об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) и подделке и сбыте официальных документов (ст. 327). В транспортной полиции рассказали, что незаконной деятельностью мужчина занимался около пяти лет.

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