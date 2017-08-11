Действующий тариф на проезд может спровоцировать транспортный коллапс в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами подтвердил необходимость повышения тарифа на проезд в городском транспорте Новосибирска.

Без повышения стоимости проезда в городском общественном транспорте Новосибирск может остаться без него. Глава города Анатолий Локоть разделил мнение губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого и частных перевозчиков, что отрасль не сможет развиваться, если цена на проезд останется прежней.

По словам Анатолия Локтя, действительно, себестоимость проезда на порядок выше существующего тарифа. И такое наблюдается по всей отрасли пассажирских перевозок.

«У нас серьёзное отставание в обновлении парка городских автобусов. То же самое происходит с троллейбусами», — сказал мэр журналистам.

Если ситуация не изменится, то в Новосибирске может существенно сократиться число автобусов. Локоть сослался на экспертов, которые предрекли Новосибирску на этом фоне транспортный коллапс. По словам мэра, в городском бюджете недостаточно средств, чтобы восполнить разницу между установленным тарифом и себестоимостью проезда, а потому первое за два года увеличение цены нужно обсуждать с жителями.

Отметим, что ранее, открывая отремонтированный вход станции «Студенческая», мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил о сохранении прежней стоимости проезда по крайне мере до конца года.

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