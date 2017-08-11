АО «СИБЭКО» расширило список объектов, которые планирует взять в концессию

АО «СИБЭКО» предложило мэрии Новосибирска взять в концессию помимо сетей в Пашино и на ОбьГЭСе еще с более двух десятков объектов теплоснабжения.

Напомним, что еще в феврале текущего года при подведении итогов отрасли ЖКХ в Новосибирске вице-мэр города Данияр Сафиуллин заявил, что по теплосетям двух участков: в Советском районе и в Пашино готовится пакет документов по передаче в концессию.

Как тогда отметил заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин, с 1 января 2018 года муниципалитет пойдет с АО «СИБЭКО» «проторенной дорогой». «Теплосетевой комплекс и все, что касается трасс, трубопроводов – это все будет находиться в арендных отношениях. Условия арендных отношений позволят под лупу нам рассматривать используемые финансовые средства со стороны «СИБЭКО», и в этом отношении со стороны компании нет никакого возражения», – заверил вице-мэр.

Выяснилось, что согласно федеральному законодательству по выделенным зонам теперь необходимо оформлять концессионные соглашения. «Законодательство требует, что если нет технологической связки, то придется заключать договоры концессии на содержание теплосетей в Советском районе и поселке Пашино. Сейчас наша задача разработать финансовую модель и подготовить полный пакет концессионного соглашения», – объяснил эту необходимость Данияр Сафиуллин.

На данный момент АО «СИБЭКО» предложило мэрии Новосибирска взять в концессию не только теплосети поселка Пашино и на ОбьГЭС, но и еще 21 объект теплоснабжения в пределах города. В самой компании на данный момент эту информацию не подтвердили, но и не опровергли и обещали подготовить ответ на запрос к 14 августа.

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