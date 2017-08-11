В июле текущего года Ассоциацию российских банков «единодушно» покинули восемь крупнейших игроков финансового рынка России, заявившие о своей готовности создать «свою» АРБ, выражающую их коллективные интересы. В своей колонке банковский обозреватель «КС» Сергей Никифоров порассуждал о том, чьи же интересы на протяжении последних лет выражал и выражает сегодня Центробанк: правительства, экономики, бизнеса или населения России, а также нужна ли новая ассоциация крупнейшим банкам? «КС» предлагает отклики читателей на этот материал.

Владимир Клисторин, ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, доктор экономических наук, доцент ЭФ НГУ

— Во-первых, Сергей Никифоров правильно подметил, что монополизация рынка как и в других случаях начинается с закрытия информации. Во-вторых, действительно ассоциация банков не нужна крупнейшим из них, поскольку они могут отстаивать свои интересы имея прямой выход на руководство ЦБ, Думы, Правительства и АП. По мере роста их доли на рынке их лоббистские возможности только растут.

Надзор ЦБ устроен так, что лицензии отбираются, наверное, по делу, но как правило, слишком поздно. Главный инструмент в этом — дешевые ресурсы для системных банков и выталкивание прочих в серую и черную зоны. Цель консолидации банковского сектора, как представляется, все та же управляемость и вертикаль. Следовательно, это лишение большинства предприятий и региональных и местных властей остатков самостоятельности и формирование экономики мобилизационного типа, о которой мечтают многие.

В целом колонка Сергея Никифорова, как всегда в целом по делу, энергичная и эмоциональная.

Андрей Ильченко, начальник отдела управления рисками «Томскпромстройбанка»

— Действительно, главная роль ассоциаций — отстаивать интересы определенной группы в обществе, государстве (перед госорганами). А при сращивании олигархии и госорганов, что фактически и произошло в России, крупные банки — это часть госструктуры — ассоциация для них бессмысленна. Они сами и есть государство, и государство выражает их волю и интересы — бесконтрольное и безграничное увеличение прибыли для олигархии. Я даже думаю, что о выходе из ассоциации им поступила команда, чтобы подавить даже любой намёк на противодействие тому, что сейчас твориться.

С содержанием колонки согласен — ни убавить, ни прибавить.

«КС» призывает участников рынка к диалогу. Как вы оцениваете текущую ситуацию в банковской сфере и тезисы, обозначенные в авторской колонке? Оставляйте комментарии к этому материалу на этой странице или в эккаунтах «Континента Сибирь» в социальных сетях.

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