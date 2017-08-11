Какие новосибирские производители молока формируют рынок?

Передел молочного рынка Новосибирской области с каждым годом происходит преимущественно в пользу местных игроков. В первом полугодии 2017 года в региональном минсельхозе выделили ТОП-5 крупнейших новосибирских производителей сырого молока.
Ими стали: ООО «Сибирская Нива», ЗАО племзавод «Ирмень», ООО «Русское поле», ЗАО агроферма «Лебедевская» и ЗАО «Ивановское». Двое из этих предприятий вошли в ТОП-10 крупнейших предприятий-производителей молока в РФ за 2016 год (рейтинг был проведен центром изучения молочного рынка): это «Сибирская Нива» и племзавод «Ирмень».
«КС» решил опросить своих читателей и узнать, какую местную марку молочной продукции они предпочитают.