Какие новосибирские производители молока формируют рынок?

Передел молочного рынка Новосибирской области с каждым годом происходит преимущественно в пользу местных игроков. В первом полугодии 2017 года в региональном минсельхозе выделили ТОП-5 крупнейших новосибирских производителей сырого молока.

Ими стали: ООО «Сибирская Нива», ЗАО племзавод «Ирмень», ООО «Русское поле», ЗАО агроферма «Лебедевская» и ЗАО «Ивановское». Двое из этих предприятий вошли в ТОП-10 крупнейших предприятий-производителей молока в РФ за 2016 год (рейтинг был проведен центром изучения молочного рынка): это «Сибирская Нива» и племзавод «Ирмень».

«КС» решил опросить своих читателей и узнать, какую местную марку молочной продукции они предпочитают.

Какую марку молока и молочной продукции от новосибирского производителя вы предпочитаете? Ирмень

Лебедевская агрофирма

Зеленый луг

Zorka

Доронинский продукт

Lanita

Молочная азбука

Маслянинское молоко

Другая марка Результаты опроса

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