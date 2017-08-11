Мэр Новосибирска против радикальных решений, связанных с установкой и сносом памятников

Анатолий Локоть, ранее заявивший, что он не одобряет установку памятника Николаю II в Новосибирске, тем не менее выступил против применения радикальных мер к подобным вопросам.

В Новосибирске вокруг памятников Николаю II и Иосифу Сталину накаляется скандал. Первый памятник, по словам его противников, установлен с нарушениями требований законодательства, что вызвало недовольство части горожан, а вторую скульптуру активисты уже не первый год пытаются установить, но в данном случае согласование затянулось. Сначала предполагалось установить памятник Сталину в Сквере Героев Революции, однако Художественный совет Новосибирска отклонил эту идею.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопросы журналистов в пятницу, заявил, что выступает против использования радикальных подходов в данной ситуации. По словам Локтя, те или иные символы должны появляться либо исчезать с улиц города только после обсуждения с населением.

«Моя задача — не допускать раскола, не допускать столкновения в городе. Радикальные взгляды всегда опасны, и в своих решениях я всегда слушаю мнение жителей», — сказал мэр.

Комментируя требование инициативной группы установки памятника Сталину о сносе скульптурной группы, посвященной Николаю II, Локоть подчеркнул опасность последствий, когда стороны утверждают, что «только наше должно быть принято, а все другие плохие».

Что касается памятника Сталину, то его предлагалось установить на частной территории. На текущий момент в качестве основной площадки для установки бюста Сталину рассматривается территория Новосибирского технического колледжа им. Покрышкина. Проект вновь должен пройти согласование в Художественном совете города. Активисты надеются, что скульптуру удастся установить к 7 ноября этого года.

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