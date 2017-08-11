Власти Новосибирской области поспособствуют наполнению рынка продуктами местного производства

11 августа на традиционных Днях поставщика Новосибирской области Министерство промышленности и торговли региона сообщило, что более 65% продукции в крупных торговых сетях НСО произведено местными товаропроизводителями, а по некоторым позициям наполняемость достигает 80-90%.

День поставщика проводится в Новосибирской области по инициативе министерства промышленности и торговли региона. Мероприятие способствует диалогу между производителями и представителями федеральных и региональных торговых сетей для дальнейшего сотрудничества.

«Одна из приоритетных задач нашего министерства – наполнение потребительского рынка товарами местного производства, которые в полной мере обеспечивали бы потребности жителей региона. Местные производители в среднем представлены примерно на 65% в общем ассортименте, отдельные группы товаров достигают 80-90% – хлеб, молоко и яйцо. Конкуренция на этом рынке достаточно высокая и товаропроизводители заинтересованы в том, чтобы попасть и закрепиться в крупных торговых сетях», – цитирует заместителя начальника управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг минпромторга НСО Ларису Петроченко пресс-служба правительства региона.

Напомним, что в Новосибирской области действует государственная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области на 2017-2022 годы». Она направлена на продвижение местной продукции на региональные и международные рынки.

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