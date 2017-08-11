Анатолий Локоть лично контролирует работы по ремонту дворов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть побывал на нескольких ремонтируемых дворовых территориях в Ленинском районе. Благоустройство здесь должны закончить к 31 августа.

В Новосибирске сейчас вовсю выполняются работы по программе «Формирование комфортной городской среды». Это и недавно стартовавшее благоустройство набережной Оби, и ремонт дворов. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил дворы нескольких домов на улице Крашенинникова в Ленинском районе города. Конкурс на выполнение работ здесь выиграло ООО «СоюзДорСтрой». Генеральный директор предприятия Виктор Сушко отчитался перед главой города, рассказав, что по разработанному проекту в этих дворах будут заасфальтированы и расширены проезжие части, обустроены тротуары, пешеходные дорожки и парковочные карманы.

«Сроки и качество – две основные составляющие, за которыми мы сегодня следим на всех объектах благоустройства», – заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.

Мэр напомнил, что благодаря средствам федеральной и городской программ в размере 450 млн рублей в Новосибирске приведут в нормативное состояние 126 объектов, а это площадки более 180 многоквартирных домов. В частности, на ремонт объектов по улице Крашенинникова выделено 6 млн рублей. По словам Локтя, горожане выступают за то, чтобы программа и дальше продолжалась. Особенность федеральной программы – планирование всех работ должно быть согласовано с собственниками жилья. Уже есть определенные предложения по благоустройству дворов на 2018 год, но для начала необходимо выполнить план этого года, чтобы из федерального бюджета город получил финансирование.

«Чтобы мы попали в эту программу на следующий год, мы должны четко выполнить то, что намечено в этом году. Работы ведутся без выходных каждый погожий день», подчеркнул Анатолий Локоть.

До завершения программы осталось менее трех недель: все работы подрядчики должны завершить 31 августа. Гарантийный срок – три года. На следующий год муниципалитет планирует перейти к озеленению отремонтированных участков.

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