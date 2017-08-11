Сообщество наблюдателей «Сибирский взгляд» предложило провести независимое наблюдение на выборах губернатора Томской области. Активисты открыто обратились ко всем кандидатам и предложили им дополнительный контроль.

Независимое информационное агентство Томск сообщает, что сообщество наблюдателей «Сибирский взгляд» готово сотрудничать со всеми кандидатами, вне зависимости от их партийной принадлежности. Активисты организации — это в основном студенты, которые хотят следить за честностью выборов. На сегодня там работает уже более 60 человек. «Чтобы попасть на избирательные участки 10 сентября и иметь законные основания там находиться, мы обращаемся ко всем кандидатам с просьбой предоставить нашим активистам статус наблюдателей», — цитирует координатора сообщества Родиона Газизова НИА Томск.

Напомним, что выборы губернатора Томской области состоятся 10 сентября. В них примет участие четыре кандидата: действующий глава региона Сергей Жвачкин («Единая Россиея»), депутат Законодательной думы области Наталья Барышникова (КПРФ), председатель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Государственной думы РФ Алексей Диденко (ЛДПР) и травматолог-ортопед Александр Ростовцев («Справедливая Россия»).

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