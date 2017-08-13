В октябре этого года Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) будет отмечать юбилей — 50 лет К этой дате «КС» приурочил серию интервью с успешными выпускниками вуза, которые сегодня представляют бизнес-сообщество города. Основатель новосибирской сети салонов тайского массажа «Оазис-спа» и выпускница НГУЭУ ДАРЬЯ ПОКРОВСКАЯ рассказала «КС» о том, что ей дал вуз, какие преподаватели запомнились и в чем на сегодня заключается проблема с молодыми кадрами для экономики.

— Дарья, расскажите, почему вы решили поступать в НГУЭУ? И почему выбрали факультет «Финансы и кредит»?

— Когда я поступала — это было в 1999 году, — НГУЭУ был одним из престижных новосибирских вузов наряду с НГУ и НИИЖТом. Из трех этих вузов я выбрала тот, который находился ближе всех к моему дому: до института я ходила пешком, и в этом смысле мне было очень удобно.

Кроме того, поскольку я окончила школу с медалью, у меня была возможность поступить в любой вуз, сдав только математику — этот предмет всегда был и остается моим любимым. Как раз на факультете «Финансы и кредит» делался существенный акцент на этот предмет, и, кроме того, на этом профиле был максимальный проходной балл. Параллельно я училась на специальности «переводчик в сфере профессиональных коммуникаций» — дополнительное к высшему образованию. График позволял совмещать обучение с основным факультетом.

— Какие знания, приобретенные в вузе, пригодились вам в будущем, в том числе и в вашем сегодняшнем бизнесе?

— Знания пригодились, безусловно. Еще поступая в институт, я знала, что буду иметь свое дело. Мне кажется, есть две категории людей — собственники и люди, которые могут работать в найме. У меня всегда было однозначное понимание, что я буду заниматься чем-то своим, я точно знала, что хочу создавать и творить.

Наверное, любой факультет НГУЭУ, как и «Финансы и кредит», дает базовые знания, которые необходимы любому. И необходимы они больше для расширения сознания, понимания мира, понимания того, что такое экономика и финансы, как считать цифры, где искать логику.

— Некоторые основатели бизнеса, в том числе и новосибирские, открывают свои предприятия, не имея экономического образования. Действительно ли это возможно без некой базы специальных знаний?

— Я бы не сказала, что мне помогли какие-то конкретные знания. Важно обучение в целом, и тот факт, что это хороший вуз, который задает правильное направление, вектор развития: человек начинает понимать, как все складывается в бизнесе, в мире, в жизни. А какие знания даются — гуманитарные или экономические, — это уже не так важно.

— Пригодились ли вам какие-либо контакты, связи, приобретенные в вузе, в дальнейшей вашей деятельности?

— С однокурсниками у нас были дружеские отношения достаточно длительное время. Первые годы мы виделись на встречах выпускников, но в какой-то момент наши пути разошлись: многие разъехались по разным городам, и сейчас мы поддерживаем минимальную связь. Хотя один контакт мне пригодился: одна из моих подруг по вузу (нас было четверо в компании) затем работала управляющей в моих салонах.

Одногруппник, с которым я поддерживаю связь, сейчас живет в Москве и собирается переезжать в Европу. Наверное, это показатель того, что люди расширяют свои горизонты, получают некий старт и принимают решение двигаться дальше, расширять границы своего мира.

— Расскажите, какие преподаватели НГУЭУ вам запомнились.

— После института я работала в «Новосибирскгортеплоэнерго», где начальником отдела был как раз молодой преподаватель из НГУЭУ, который вел у нас банковское дело. Его звали Алексей, фамилию, к сожалению, не помню. Тогда он был немногим старше нас, выпускников. Его я помню в основном потому, что какое-то время мы работали вместе. А еще потому, что в институте он был достаточно импульсивным, юным, и мы часто над ним подшучивали, если честно. (Смеется.) Но по-доброму!

Еще на ум приходит преподаватель высшей математики, также помню только имя — Нина. Она была уже пожилая, строгая, и помню, что ее все боялись: в воспитательный процесс шла линейка. Она была из другого поколения, в том числе и ментально.

Поскольку высшая математика — непростой предмет, многим этой линейкой прилетало, я же очень любила «вышку» и получала редкие по ней автоматы.

Помню преподавателя философии. Еще до того, как я поступила в институт, в НГУЭУ преподавала философию моя бабушка, поэтому я знала этого преподавателя до поступления. Он был уникальным человеком: настолько у него был красивый язык, интересная голова, умел заинтересовать юных студентов своим предметом. Мне хорошо запомнился образ этого человека и положительная энергетика его занятий.

Еще мне хотелось бы выделить одного преподавателя на старших курсах: к сожалению, не вспомню, что именно она вела. Дело в том, что она работала в банке, занимая там одну из руководящих должностей. От всех других преподавателей она отличалась прежде всего тем, что была человеком бизнеса, и, конечно, нам было это очень интересно. Она была красивой ухоженной дамой, ездила, наверное, на самой шикарной машине из тех, что стояли на парковке у вуза. Она бросалась в глаза и была очень этичной, умной, грамотной. И у нее был иной подход к преподаванию. Если другие преподаватели могли нам что-то простить, позволяли списать, ставили автоматы, то у нее был подход человека бизнеса — либо ты хочешь в этой жизни чего-то достичь, и тогда нужно определиться уже сейчас и работать на эту цель, либо тебе все это не нужно, и тогда получаешь соответствующий результат (в виде оценки в данном случае).

— Запомнились ли вам какие-либо яркие эпизоды из студенческой жизни? Срывали пары с однокурсниками?

— Ярких эпизодов было, конечно, много. У нас был студенческий клуб, дискотеки, где мы знакомились: неформальное общение с людьми, с которыми учишься, всегда было интересным. Мы часто смотрели КВН, потому что в те времена в НГУЭУ была сильнейшая команда.

Пары, конечно, срывали. От кого-то даже убегали по коридорам вуза. Как мне сейчас кажется, мы иногда перегибали… То же самое можно сказать и о том молодом преподавателе банковского дела. С ним у нас часто были уроки-шоу. А в целом в нашей группе учились интересные, этичные, умные ребята.

— Какой-то контакт с самим вузом, с ректором вы поддерживаете?

— Некоторые сотрудники вуза — постоянные гости салонов «Оазис-спа». В вуз меня приглашали в качестве члена жюри в конкурсе проектов. Кроме того, для выпускников НГУЭУ у нас есть специальная программа по скидкам.

— Как вы считаете, какие кадры сегодня нужны экономике?

— Как работодатель могу сказать, что сегодня существует проблема с кадрами молодого поколения. Мне всегда достаточно непросто найти образованных молодых девушек с соответствующими карьерными целями и знанием английского языка. К моему большому удивлению, это огромная проблема.

Кроме того, хотелось бы, чтобы выпускницы понимали, для чего они получали образование и чего хотят от жизни. Поэтому когда среди них мы находим бриллианты, то стараемся, чтобы такой персонал у нас работал годами.