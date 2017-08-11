Совладельцем крупного новосибирского предприятия — ГК «Обувь России» — стал миллиардер Михаил Прохоров. На текущий момент ему принадлежит 24,99% акций «Обуви России». По мнению экспертов, появление в числе акционеров компании столь опытного и весомого бизнесмена может сыграть ей на руку, в частности, учитывая вероятное проведение IPO на Московской бирже в ближайшей перспективе.

Группа компаний «Обувь России» — многопрофильный холдинг, входит в тройку крупнейших обувных компаний России. Основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. Развивает обувное производство, а также пять обувных сетей: Westfalika, «Пешеход», Emilia Estra, Rossita и Lisette. Обувная сеть «Обуви России» на сегодня насчитывает более 500 магазинов в более 140 городах. Выручка компании в 2016 году по РСБУ составила 10 млрд рублей, чистая прибыль — 1,3 млрд рублей. В 2017 году RAEX («Эксперт РА») присвоил группе кредитный рейтинг на уровне ru BBB, прогноз «стабильный».

Как стало известно на минувшей неделе, владелец группы ОНЭКСИМ, известный российский миллиардер Михаил Прохоров приобрел 24,99% новосибирской компании «Обувь России». Акции были приобретены через компанию Karyo Holdings Corp., зарегистрированную на Виргинских островах.

Факт сделки подтвердили «КС» в ГК «Обувь России». По информации «Ведомостей», со ссылкой на источники из окружения Михаила Прохорова и генерального директора обувной компании Антона Титова, сделка была заключена еще в марте 2017 года, но известно об этом стало только сейчас.

По состоянию на декабрь 2016 года «Обувью России» почти полностью владел ее гендиректор Антон Титов — 96,37% акций. Источник «Ведомостей» предполагает, что, возможно, Прохоров, который в последнее время только распродавал активы, приобрел четверть крупной компании с расчетом на ее дальнейшую продажу. Так, в течение 2–3 лет «Обувь России» может провести IPO, в ходе которого привлечь порядка 4–5 млрд рублей. «Мы рассматриваем все доступные инструменты для финансирования бизнеса, однако не комментируем конкретные планы», — подчеркнул представитель «Обуви России».

«Учитывая тот факт, что ГК «Обувь России», вероятно, планирует провести IPO на Московской бирже, появление в числе акционеров столь опытного и весомого бизнесмена, как Михаил Прохоров, может сыграть ей на руку, — считает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. — Надо учесть, что в 2014 году компания уже пыталась провести IPO, оценивая на тот момент свой бизнес в 14 млрд рублей».

В настоящее время капитализация компании с учетом долговой нагрузки составляет, по оценкам экспертов, от 4,8 млрд до 7,23 млрд рублей (в зависимости от используемого мультипликатора по EBITDA). Впрочем, некоторые эксперты оценивают стоимость группы компаний в размере 24 млрд рублей. Соответственно, доля Михаила Прохорова оценивается в 1,2–1,8 млрд рублей. «Цели приобретения самим Прохоровым или близкими к нему структурами не озвучиваются, но резонно предположить, что если ГК «Обувь России» действительно успешно проведет IPO и ее рыночная стоимость в дальнейшем вырастет, то господин Прохоров может рассчитывать на последующую продажу свой доли с заметной прибылью», — отмечает Коренев.

В прошлом году в России, по данным «ФИНАМ», было продано 270,3 млн пар обуви, из них более 2/3 (184,8 млн) — импортных. Производственная мощность предприятий составляет более 1 млн пар обуви в год. ГК «Обувь России» сегодня входит в тройку крупнейших производителей обуви в стране. «При этом выручка ГК «Обувь России» в 2016 году составила 10 млрд рублей, а EBITDA — 2,4 млрд рублей, поэтому, на наш взгляд, инвестиционную привлекательность как самой отрасли по производству обуви, так и данного конкретного предприятия можно рассматривать как позитивную», — заключает Алексей Коренев.

Напомним, ГК «Обувь России» продолжает реализовывать собственную программу развития производства до 2022 года. Совокупный объем инвестиций составит 5 млрд рублей, из них 2 млрд — собственные средства компании. Программа включает модернизацию производства и увеличение существующих мощностей в три раза — до 1,5 млн пар обуви в год.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter